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09:42 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция ищет жертв серийной воровки, пойманной в Челябинске

Жительница Златоуста проникала в квартиры, пользуясь доверчивостью детей.

Полиция Челябинска ищет тех, кто пострадал от действий серийной воровки, — женщина была задержана в начале марта; правоохранители уже доказали ее причастность к четырем эпизодам кражи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

«Установлено, что ранее судимая жительница Златоуста 1979 года рождения звонила в домофон и, когда отвечал ребенок, интересовалась, есть ли дома взрослые. Если ребенок говорил, что он один, дама уговаривала пустить ее в квартиру, где под предлогом поиска необходимых для родителей документов осматривала шкафы, откуда похищала ценное имущество», — рассказали в полиции.

Установлена причастность обвиняемой к совершению одной кражи в Златоусте и трех — в Челябинске. Сумма ущерба от ее преступных действий превысила 300 тыс. рублей.

Поймали даму в начале марта, когда она вынесла из квартиры жительницы Центрального района золотые изделия и монету 1727 года выпуска. Сумма ущерба только по этому эпизоду составила 180 тыс. рублей.

Следствием ОП «Центральный» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), женщина арестована.

Полицейские просят граждан, которые могли пострадать от преступных действий данной женщины, сообщить об этом по телефону 02, а также провести с детьми профилактические беседы и объяснить им, что нельзя впускать в жилище незнакомых людей, под каким бы предлогом они ни пытались попасть в квартиру.

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Полиция ищет жертв серийной воровки, пойманной в Челябинске
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