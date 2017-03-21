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09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе лихач сбил двоих гаишников и врезался в патрульную машину

Также в аварии пострадал еще один человек.

Вечером 20 марта на перекрестке улиц Менделеева и Энтузиастов произошло ДТП с участием сотрудников столичной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские остановили «Хендай» — заметили, что водитель ехал непристегнутый. Пока оформляли документы, из-за угла выехал «ВАЗ-2114» и пронесся мимо, задев при этом гаишников, водителя иномарки, и протаранил патрульную машину, которая стояла с включенными маячками.

— В результате все трое пострадавших обратились за медицинской помощью. Водитель «четырнадцатой» пояснил, что не увидел людей, так как его ослепило солнце. По факту принимается процессуальное решение, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.

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