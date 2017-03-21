В Уфе лихач сбил двоих гаишников и врезался в патрульную машину
Также в аварии пострадал еще один человек.
Также в аварии пострадал еще один человек.
Вечером 20 марта на перекрестке улиц Менделеева и Энтузиастов произошло ДТП с участием сотрудников столичной Госавтоинспекции.
Дорожные полицейские остановили «Хендай» — заметили, что водитель ехал непристегнутый. Пока оформляли документы,
— В результате все трое пострадавших обратились за медицинской помощью. Водитель «четырнадцатой» пояснил, что не увидел людей, так как его ослепило солнце. По факту принимается процессуальное решение, — отметили в