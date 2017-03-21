На трассе в Ростовской области «Лада Гранта» слетела в кювет
Днем 20 марта на пульт дежурного «112» поступило сообщение о ДТП на автодороге «Мальчевская — Колодези».
Днем 20 марта на пульт дежурного «112» поступило сообщение о ДТП на автодороге «Мальчевская — Колодези».
По предварительной информации областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги в кювет.
Спасатели извлекли пострадавшего водителя и передали его медикам, затем убрали территорию от последствий аварии.