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11:05 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На трассе в Ростовской области «Лада Гранта» слетела в кювет

Днем 20 марта на пульт дежурного «112» поступило сообщение о ДТП на автодороге «Мальчевская — Колодези».

По предварительной информации областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги в кювет.

Спасатели извлекли пострадавшего водителя и передали его медикам, затем убрали территорию от последствий аварии.

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