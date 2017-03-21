На трассе в Ростовской области «Лада Гранта» слетела в кювет

По предварительной информации областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги в кювет.

Спасатели извлекли пострадавшего водителя и передали его медикам, затем убрали территорию от последствий аварии.