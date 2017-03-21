При тушении пожара в квартире на ул. Гастелло в Самаре обнаружено тело мужчины

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели домашние вещи на площади шесть кв. м. В тушении участвовали 10 человек, которые использовали три единицы техники. Во время работ по ликвидации пожара из здания было эвакуировано 24 человека.

Очаг возгорания удалось локализовать в 17:17, а через минуту пожар был полностью ликвидирован.

В ГУ МЧС России по Самарской области так же сообщают, что во время тушения пожара было обнаружено тело 63-летнего мужчины. Причину его смерти установят эксперты. Так же выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него.