Грабители, пытавшиеся украсть золото с иконы в храме, задержаны в Челябинской области

Утром 20 марта сотрудница Христорождественского храма нажала тревожную кнопку, так как увидела, что двое злоумышленников пытались убрать с иконы стекло, чтобы похитить золотое убранство образа, говорится в пресс-релизе.

Один из грабителей пытался скрыться от сотрудников Росгвардии на такси. Его предполагаемый сообщник в это время находился в помещении храма.

Задержанные, ранее судимые жители Челябинской области 1980 и 1983 годов рождения, были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).