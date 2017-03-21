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10:09 (мск), источник: Интерфакс

Грабители, пытавшиеся украсть золото с иконы в храме, задержаны в Челябинской области

Челябинск. 21 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники Росгвардии в городе Кыштыме задержали двух подозреваемых в покушении на грабеж церковного имущества, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.

Утром 20 марта сотрудница Христорождественского храма нажала тревожную кнопку, так как увидела, что двое злоумышленников пытались убрать с иконы стекло, чтобы похитить золотое убранство образа, говорится в пресс-релизе.

Один из грабителей пытался скрыться от сотрудников Росгвардии на такси. Его предполагаемый сообщник в это время находился в помещении храма.

Задержанные, ранее судимые жители Челябинской области 1980 и 1983 годов рождения, были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).

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