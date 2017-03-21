Автомобиль врезался в дерево в Городецком районе, трое пострадали

Автомобиль врезался в дерево на трассе в Городецком районе, в результате ДТП пострадали три человека, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 20 марта в 06:00 на 4 км подъезда к селу Зарубино от дороги Городец — Зиняки — Кантаурово. Водитель «ВАЗ 2106» со стажем три месяца не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате ДТП пострадали 18-летний молодой человек, 17-летняя девушка и 16-летний подросток. Двоим из них потребовалась госпитализация.