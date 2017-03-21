В Краснодаре грузовой автомобиль врезался в частный дом
Авария произошла утром 21 марта на углу улиц Таманской и Ковтюха.
Авария произошла утром 21 марта на углу улиц Таманской и Ковтюха.
Как сообщают пользователи соцсетей, выложившие фотографии происшествия в интернет, это уже не первое подобное происшествие на данном перекрестке.
В обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы ГИБДД, выехавшие на место происшествия. На фотографиях виден грузовик, врезавшийся в угол одноэтажного дома, и легковой автомобиль, вылетевший на газон и сильно поврежденный.