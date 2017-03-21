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11:07 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло ночью в Северном микрорайоне Воронежа — там на пешеходном переходе сбили женщину.

Информация о происшествии появилась сегодня в социальной сети. Пользователи сообщают, что ДТП произошло около часа ночи на пешеходном переходе на улице Лизюкова, рядом с остановкой «Школа». По словам очевидцев, сбив женщину, которая переходила дорогу, водитель скрылся.

По предварительным данным, женщина скончалась на месте от полученных травм. Водителя разыскивает полиция. Марка машины и личность водителя устанавливаются.

Происшествие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Большинство авторов комментариев соболезнуют родным погибшей женщины, тем не менее, многие высказали мнение о том, что пешеходам при переходе дороге нужно быть предельно внимательными, особенно в дождливую погоду.

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