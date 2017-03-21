Главу Полоцкого поселения подозревают в растрате денег, выделенных на уборку снега
ПОЛОЦКОЕ, 21 марта, РИА ФедералПресс. Главу Полоцкого сельского поселения Кизильского района Олега Медведева подозревают в растрате, сообщили «ФедералПресс» в
ПОЛОЦКОЕ, 21 марта, РИА ФедералПресс. Главу Полоцкого сельского поселения Кизильского района Олега Медведева подозревают в растрате, сообщили «ФедералПресс» в
По версии следствия, Медведев в ноябре 2015 года заключил фиктивный договор на уборку снега с индивидуальным предпринимателем на сумму 99 тыс. рублей.
Подозреваемый подписал акт о выполнении работ, при этом зная, что на самом деле работы произведены не были. Впоследствии предпринимателю были перечислены бюджетные деньги, которые он передал Медведеву.
В отношении главы поселения возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.