Главу Полоцкого поселения подозревают в растрате денег, выделенных на уборку снега

По версии следствия, Медведев в ноябре 2015 года заключил фиктивный договор на уборку снега с индивидуальным предпринимателем на сумму 99 тыс. рублей.

Подозреваемый подписал акт о выполнении работ, при этом зная, что на самом деле работы произведены не были. Впоследствии предпринимателю были перечислены бюджетные деньги, которые он передал Медведеву.

В отношении главы поселения возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.