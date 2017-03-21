В киевском метро мужчина упал под поезд
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Мужчина упал под поезд на станции метро «Черниговская» в столичной подземке, сообщает
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Мужчина упал под поезд на станции метро «Черниговская» в столичной подземке, сообщает
«Пассажир попал под поезд на “Черниговской”. Движение поездов восстановлено в обычном режиме», — говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что мужчина жив.
Ранее сообщалось, что в метро Киева запустили оплату проезда телефоном.