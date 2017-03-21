В Таиланде умерла черепаха, проглотившая 915 монет туристов

По словам медиков, черепаха, которой была сделана удачная многочасовая операция по удалению из желудка и кишечника 915 монет, умерла от 200-кратного переизбытка никеля в крови.
В начале марта военные моряки доставили черепаху в Бангкок из зоопарка в провинции Чонбури. После операции, которую провели ветеринары университета, черепахе стало лучше, она плавала в бассейне с морской водой, и медики планировали передать ее в исследовательский центр военно-морских сил для реабилитации и последующего возвращения в природную среду.
Однако на прошлой неделе у 26-летней черепахи случился заворот кишок из-за начавшегося процесса естественного сужения кишечника после удаления монет, и ей пришлось сделать вторую операцию. Тогда же врачи обнаружили осложнения, связанные с переизбытком никеля в крови, от которых черепаха умерла во вторник, сообщает телеканал.
«Свинка-копилка», принадлежащая к виду морских черепах, которому угрожает исчезновение, прожила несколько лет в пруду с морской водой в одном из туристических зоопарков в провинции Чонбури. В ее пруд туристы и местные жители регулярно кидали монеты «на счастье» и «чтобы вернуться».
Зеленые морские черепахи живут до 80 лет, поэтому врачи университета надеялись, что «Свинка-копилка», самка репродуктивного возраста, выздоровевшая и выпущенная на волю, сможет сыграть важную роль в сохранении своего вида.