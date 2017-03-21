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12:56 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде умерла черепаха, проглотившая 915 монет туристов

БАНГКОК, 21 мар — РИА Новости. Большая морская зеленая черепаха по кличке «Свинка-Копилка», проглотившая за несколько лет 915 монет разных стран мира, умерла в ветеринарной больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на врачей.

Источник: AP 2017

По словам медиков, черепаха, которой была сделана удачная многочасовая операция по удалению из желудка и кишечника 915 монет, умерла от 200-кратного переизбытка никеля в крови.

В начале марта военные моряки доставили черепаху в Бангкок из зоопарка в провинции Чонбури. После операции, которую провели ветеринары университета, черепахе стало лучше, она плавала в бассейне с морской водой, и медики планировали передать ее в исследовательский центр военно-морских сил для реабилитации и последующего возвращения в природную среду.

Однако на прошлой неделе у 26-летней черепахи случился заворот кишок из-за начавшегося процесса естественного сужения кишечника после удаления монет, и ей пришлось сделать вторую операцию. Тогда же врачи обнаружили осложнения, связанные с переизбытком никеля в крови, от которых черепаха умерла во вторник, сообщает телеканал.

«Свинка-копилка», принадлежащая к виду морских черепах, которому угрожает исчезновение, прожила несколько лет в пруду с морской водой в одном из туристических зоопарков в провинции Чонбури. В ее пруд туристы и местные жители регулярно кидали монеты «на счастье» и «чтобы вернуться».

Зеленые морские черепахи живут до 80 лет, поэтому врачи университета надеялись, что «Свинка-копилка», самка репродуктивного возраста, выздоровевшая и выпущенная на волю, сможет сыграть важную роль в сохранении своего вида.

Монеты из черепахи
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