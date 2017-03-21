В Таиланде умерла черепаха, проглотившая 915 монет туристов

По словам медиков, черепаха, которой была сделана удачная многочасовая операция по удалению из желудка и кишечника 915 монет, умерла от 200-кратного переизбытка никеля в крови.

В начале марта военные моряки доставили черепаху в Бангкок из зоопарка в провинции Чонбури. После операции, которую провели ветеринары университета, черепахе стало лучше, она плавала в бассейне с морской водой, и медики планировали передать ее в исследовательский центр военно-морских сил для реабилитации и последующего возвращения в природную среду.