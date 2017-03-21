Мутная зловонная жидкость продолжает загрязнять Амур в Хабаровске

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

На минувшей неделе городские службы отчитались в ликвидации нефтяного пятна, которое появилось в Хабаровске, в районе улицы Тихоокеанской. Однако, как показывает сегодняшний мониторинг, на проблемном участке амурского побережья до сих пор ситуация остается сложной и на месте старого пятна появилось новое, сообщили ИА AmurMedia в региональном исполнительном комитете ОНФ в Хабаровском крае.

Сегодня руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров совместно с председателем комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексеем Сабитовым осмотрели место розлива нефтепродуктов в районе улицы Тихоокеанской.

«Мы приехали на место. Первое, на что обратили внимание все присутствующие — стойкий запах нефтепродуктов рядом с коллектором. В данный момент ведется сброс горячей воды, в Амур вытекает мутная жидкость. Пока не известно, откуда в Курчу-Мурчу попадает горячая вода, но именно она вызывает активные испарения», — рассказал руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров.

Боновые заграждения продолжают задерживать маслянистые пятна бурого цвета, что свидетельствует о продолжающейся утечке нефтепродуктов. На водной глади уже образовалось новое пятно. В данном месте снега уже практически нет. На берегах отчетливо видны радужные пленки и загрязненный нефтепродуктами грунт.

«Активисты Народного Фронта активно включились в работу по поиску виновных. Нами уже выявлено несколько станций технического обслуживания, которых мы подозреваем в нарушении правил утилизации нефтесодержащих отходов. Информация передана в Управление государственного контроля и лицензирования Хабаровского края», — сообщил Владимир Сидоров.

Напомним, 14 марта по соседству с ТЭЦ 2 были обнаружены следы розлива нефтепродуктов. Продукты нефтепереработки вытекали из трубы ливневой канализации. Размер пятна— более 400 квадратных метров на берегу и более 100 квадратных метров в акватории Амура.