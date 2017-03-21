Мутная зловонная жидкость продолжает загрязнять Амур в Хабаровске
Ситуация на проблемном участке амурского побережья до сих пор остается сложной.
Ситуация на проблемном участке амурского побережья до сих пор остается сложной.
Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.
На минувшей неделе городские службы отчитались в ликвидации нефтяного пятна, которое появилось в Хабаровске, в районе улицы Тихоокеанской. Однако, как показывает сегодняшний мониторинг, на проблемном участке амурского побережья до сих пор ситуация остается сложной и на месте старого пятна появилось новое, сообщили ИА AmurMedia в региональном исполнительном комитете ОНФ в Хабаровском крае.
Сегодня руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров совместно с председателем комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексеем Сабитовым осмотрели место розлива нефтепродуктов в районе улицы Тихоокеанской.
«Мы приехали на место. Первое, на что обратили внимание все присутствующие — стойкий запах нефтепродуктов рядом с коллектором. В данный момент ведется сброс горячей воды, в Амур вытекает мутная жидкость. Пока не известно, откуда в
Боновые заграждения продолжают задерживать маслянистые пятна бурого цвета, что свидетельствует о продолжающейся утечке нефтепродуктов. На водной глади уже образовалось новое пятно. В данном месте снега уже практически нет. На берегах отчетливо видны радужные пленки и загрязненный нефтепродуктами грунт.
«Активисты Народного Фронта активно включились в работу по поиску виновных. Нами уже выявлено несколько станций технического обслуживания, которых мы подозреваем в нарушении правил утилизации нефтесодержащих отходов. Информация передана в Управление государственного контроля и лицензирования Хабаровского края», — сообщил Владимир Сидоров.
Напомним, 14 марта по соседству с ТЭЦ 2 были обнаружены следы розлива нефтепродуктов. Продукты нефтепереработки вытекали из трубы ливневой канализации. Размер пятна— более 400 квадратных метров на берегу и более 100 квадратных метров в акватории Амура.