В Свердловской области фельдшер Туринского района лечила «мёртвые души»
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Свердловской области 62-летнюю заведующую
Расследование было начато по материалам прокурорской проверки.
«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что заведующая
В надзорном ведомстве отметили, что делалось это для повышения показателей её работы по диспансеризации населения и для увеличения стимулирующих и премиальных выплат к базовой заработной плате, которые зависят от этих показателей.
Напомним, что в 2012 году за аналогичное преступление медицинский работник в одном из городов Чувашии была приговорена к одному году исправительных работ и удержанию 20% от заработка в счёт государства.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, средний заработок по Свердловской области в медицинской и социальной отрасли составляет порядка 32,7 тысяч рублей. При этом базовые оклады врачей специалистов составляют порядка 17 тысяч рублей, а зарплата на руки формируется через систему стимулирующих и премиальных выплат, которые зависят от количества принятых пациентов, дополнительных дежурств, в том числе ночных, и работы по совместительству.