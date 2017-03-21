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10:59 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области фельдшер Туринского района лечила «мёртвые души»

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Свердловской области 62-летнюю заведующую фельдшерско-акушерским пунктом одного из сёл Туринского района подозревают в служебном подлоге. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Расследование было начато по материалам прокурорской проверки.

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что заведующая фельдшерско-акушерским пунктом село Дымковское Туринского района в 2015 году подделывала медицинские карты пациентов, внося в них данные о то, что они якобы прошли диспансеризацию. На самом деле пациенты диспансеризацию не проходили», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве отметили, что делалось это для повышения показателей её работы по диспансеризации населения и для увеличения стимулирующих и премиальных выплат к базовой заработной плате, которые зависят от этих показателей.

Напомним, что в 2012 году за аналогичное преступление медицинский работник в одном из городов Чувашии была приговорена к одному году исправительных работ и удержанию 20% от заработка в счёт государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средний заработок по Свердловской области в медицинской и социальной отрасли составляет порядка 32,7 тысяч рублей. При этом базовые оклады врачей специалистов составляют порядка 17 тысяч рублей, а зарплата на руки формируется через систему стимулирующих и премиальных выплат, которые зависят от количества принятых пациентов, дополнительных дежурств, в том числе ночных, и работы по совместительству.

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