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11:01 (мск), источник: УралПолит.ру

Умер пристав, на голову которого скинул бутылку фигурант дела МУГИСО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге скончался судебный пристав, на которого бизнесмен Виталий Сиволап сбросил с высоты стеклянную бутылку в октябре 2016 года.

«Он скончался сегодня ночью. Мы приносим глубокие соболезнования его семье. Он проработал в службе судебных приставов 16 лет», — рассказали ЕАН в УФССП по Свердловской области.

В связи со смертью потерпевшего следствие не будет изменять статью в отношении бизнесмена Виталия Сиволапа. «Квалификация у дела сейчас — это статья 295 УК РФ. Она охватывает весь спектр последствий, вплоть до гибели. Статья суровая и карается сроками от 12 до 20 лет, вплоть до пожизненного. Основная часть следственных действий по этому делу уже проведена», — сообщил УралПолит.Ru руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского СУ СК РФ Александр Сапегин.

По версии следствия, 5 октября, около 13 часов дня, неизвестный сбросил с одного из балконов жилого дома по улице Шварца, 4 предмет, похожий на стеклянную бутылку. В результате инцидента пострадал судебный пристав, осуществлявший сопровождение исполнительных действий. С тяжелой травмой головы и в критическом состоянии он был экстренно госпитализирован в одну из городских больниц. Вечером 13 октября по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 41-летний предприниматель Виталий Сиволап.

«Константин Строганов со своим коллегой, получив оперативные сведения о возможном местонахождении разыскиваемого, проявили смекалку и сделали то, что положено делать сыщикам. Выяснилось, что сегодня гражданин решил прийти на прием к врачу в ГКБ № 41, чтобы, вероятно, поправить здоровье. На прием попасть он успел, но лечь в больницу не удалось. Подозреваемого задержали и доставили в подразделение СКР. Сопротивления при задержании оказано не было», — сообщил УралПолит.Ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Именно Сиволап выступил главным свидетелем по делу МУГИСО, по которому был арестован глава областного министерства по управлению госимуществом Алексей Пьянков.

По версии следствия, Виталий Сиволап, как один из владельцев, получил наибольшую сумму от Распорядительной дирекции МУГИСО, выкупившей под снос трехэтажный дом по адресу Репина, 5с, находящийся рядом с реконструируемым к ЧМ-2018 Центральным стадионом. Предпринимателю заплатили 72,7 млн рублей за его долю 499,5 квадратного метра. Заявление Виталия Сиволапа и стало поводом для ареста министра и его первого заместителя Артема Богачева.

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