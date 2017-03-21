В Пермском крае более 30 человек пойдут под суд за обман ветеранов

По данным МВД России, участники организованной группы, используя психологические методы убеждения, по завышенной цене продавали физиотерапевтические аппараты пенсионерам и ветеранам ВОВ. Следствием установлено, что мошенники действовали на территории Пермского края, Республики Удмуртия и в Свердловской области.

«Потерпевшими по делу признаны 1308 человек; в основном это лица преклонного возраста, страдающие многочисленными заболеваниями. Сумма причинного им ущерба составила более 19 миллионов рублей. В отношении 30 подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один фигурант помещен под домашний арест», — сообщила Волк.

Отмечается, что продавцы, представляясь сотрудниками соцзащиты и других учреждений, убеждали потенциальных жертв, что высокотехнологичные приборы не имеют противопоказаний и лечат от всех болезней.

Кроме того, организаторы тщательно подготавливали продавцов, проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации и мотивировали участников группы.