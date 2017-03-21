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11:03 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае более 30 человек пойдут под суд за обман ветеранов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. МВД России по Пермскому краю направило в суд уголовное дело в отношении 31 участника преступной группы, которые продавали пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны физиотерапевтические аппараты по завышенной цене, причинив ущерб более 19 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России.

По данным МВД России, участники организованной группы, используя психологические методы убеждения, по завышенной цене продавали физиотерапевтические аппараты пенсионерам и ветеранам ВОВ. Следствием установлено, что мошенники действовали на территории Пермского края, Республики Удмуртия и в Свердловской области.

«Потерпевшими по делу признаны 1308 человек; в основном это лица преклонного возраста, страдающие многочисленными заболеваниями. Сумма причинного им ущерба составила более 19 миллионов рублей. В отношении 30 подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один фигурант помещен под домашний арест», — сообщила Волк.

Отмечается, что продавцы, представляясь сотрудниками соцзащиты и других учреждений, убеждали потенциальных жертв, что высокотехнологичные приборы не имеют противопоказаний и лечат от всех болезней.

Кроме того, организаторы тщательно подготавливали продавцов, проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации и мотивировали участников группы.

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