В Омске после удара о грузовик на Фрунзенском мосту загорелся спорткар

Участвовали в ДТП две иномарки и грузовой автомобиль, при этом одна из иномарок внушительно разбила свой моторный отсек об отбойник грузовика.

Как сообщили в пресс-службе омского УГИБДД, автомобиль Daewoo Espero с 50-летним мужчиной за рулем ехал по Жукова в сторону Фрунзе, когда на пересечении с Омской выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Legacy. После этого Subaru въехал в грузовой автомобиль Hino и загорелся.