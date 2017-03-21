В Омске после удара о грузовик на Фрунзенском мосту загорелся спорткар
Сегодня, 20 марта, около 12:25 на Фрунзенском мосту в Омске произошла массовая авария — столкнулись три автомобиля.
Сегодня, 20 марта, около 12:25 на Фрунзенском мосту в Омске произошла массовая авария — столкнулись три автомобиля.
Участвовали в ДТП две иномарки и грузовой автомобиль, при этом одна из иномарок внушительно разбила свой моторный отсек об отбойник грузовика.
Как сообщили в
Возникший огонь участники ДТП потушили сами. В результате госпитализировать пришлось 22-летнего водителя Subaru и его пассажира, возраст которого устанавливается. По факту аварии проводится проверка.