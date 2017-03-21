В Ростове избили продавца продуктового магазина и похитили деньги из кассы
Продавец одного из продуктовых магазинов в Железнодорожном районе Ростова сообщил в полицию, что его избили и похитили деньги из кассы, сообщает
Продавец одного из продуктовых магазинов в Железнодорожном районе Ростова сообщил в полицию, что его избили и похитили деньги из кассы, сообщает
Правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за разбой и грабеж 28-летний ростовчанин.
Выяснилось, что он несколько раз ударил продавца магазина, после чего похитил около 25 тысяч рублей и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж.