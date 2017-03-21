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11:52 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове избили продавца продуктового магазина и похитили деньги из кассы

Продавец одного из продуктовых магазинов в Железнодорожном районе Ростова сообщил в полицию, что его избили и похитили деньги из кассы, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за разбой и грабеж 28-летний ростовчанин.

Выяснилось, что он несколько раз ударил продавца магазина, после чего похитил около 25 тысяч рублей и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж.

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