В Ростове избили продавца продуктового магазина и похитили деньги из кассы

Правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за разбой и грабеж 28-летний ростовчанин.

Выяснилось, что он несколько раз ударил продавца магазина, после чего похитил около 25 тысяч рублей и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж.