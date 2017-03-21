Пациент горбольницы в Ялте обворовал ее сотрудников

Оперативники в Ялте определили с помощью видеозаписи личность подозреваемого в краже из городской больницы, заявили в УМВД РФ по Ялте, передает Крыминформ.

Правоохранители рассказали, что к ним поступило заявление от сотрудников ялтинской больницы о краже денег из комнаты медперсонала.

«Оперативники установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже», — рассказали полицейские.

Так, нарушителем оказался 55-летний мужчина, проходивший стационарное лечении в больнице.

«В ходе допроса подозреваемый пояснил, что ночью ему стало нехорошо, он решил поискать обезболивающее. Однако в открытой комнате медперсонала заметил оставленный без присмотра рюкзак, из которого вытащил несколько банкнот, после чего вернулся обратно в палату», — сообщили сотрудники полиции.

Уточним, что спустя некоторое время вор вернулся в комнату медперсонала и снова украл крупную сумму денег из женской сумки.

Против нарушителя было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей за эти кражи до пяти лет лишения свободы.