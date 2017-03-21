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11:42 (мск), источник: Калининград.Ru

В Черняховске «Фольксваген» сбил 67-летнюю женщину на переходе

В Черняховске произошло ДТП, в котором пострадала 67-летняя женщина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Около 15:45 на улице Калининградской водитель «Фольксвагена» сбил пенсионерку. По данным полиции, женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка получила травмы, её госпитализировали.

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