В Черняховске «Фольксваген» сбил 67-летнюю женщину на переходе
В Черняховске произошло ДТП, в котором пострадала 67-летняя женщина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В Черняховске произошло ДТП, в котором пострадала 67-летняя женщина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Около 15:45 на улице Калининградской водитель «Фольксвагена» сбил пенсионерку. По данным полиции, женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерка получила травмы, её госпитализировали.