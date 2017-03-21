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11:36 (мск), источник: Volga News

В Самаре при столкновении трамвая и такси пострадал один человек

Во вторник, 21 марта, в 5:56 в районе пересечения ул. Алма-Атинская и пр. Металлургов произошло столкновение автомобиля и трамвая маршрута № 8, который двигался в направлении стадиона «Металлург», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Предположительно, в ДТП участвовала автомашина такси. По предварительным данным оперативных служб, при столкновении пострадал 48-летний мужчина, находившийся в легковом автомобиле.

Прибывший на место происшествия экипаж самарской «скорой» после оказания помощи доставил его в лечебное учреждение.

В ТТУ уточнили, что движение трамваев на данном участке пути восстановилось после ДТП в 7:55. То есть простой составил почти два часа.

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