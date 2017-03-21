В Самаре при столкновении трамвая и такси пострадал один человек

Предположительно, в ДТП участвовала автомашина такси. По предварительным данным оперативных служб, при столкновении пострадал 48-летний мужчина, находившийся в легковом автомобиле.

Прибывший на место происшествия экипаж самарской «скорой» после оказания помощи доставил его в лечебное учреждение.

В ТТУ уточнили, что движение трамваев на данном участке пути восстановилось после ДТП в 7:55. То есть простой составил почти два часа.