В Бердянске в пятиэтажке произошел взрыв
В результате пострадала 37-летняя женщина.
В результате пострадала 37-летняя женщина.
В Бердянске Запорожской области в одной из пятиэтажек произошел небольшой взрыв. Об этом сообщает
Инцидент произошел вечером 20 март на ул. Таганрогской.
«Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадала 37-летняя женщина. Ее госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.
Причины происшествия устанавливаются. По данному факту ведется расследование.
Напомним, что 16 марта в Запорожье в результате взрыва на заводе «Запорожкокс» погибли четыре человека.