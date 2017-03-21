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11:06 (мск), источник: 112.ua

В Бердянске в пятиэтажке произошел взрыв

В результате пострадала 37-летняя женщина.

Источник: 112.ua

В Бердянске Запорожской области в одной из пятиэтажек произошел небольшой взрыв. Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Инцидент произошел вечером 20 март на ул. Таганрогской.

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«Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадала 37-летняя женщина. Ее госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Причины происшествия устанавливаются. По данному факту ведется расследование.

Напомним, что 16 марта в Запорожье в результате взрыва на заводе «Запорожкокс» погибли четыре человека.

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