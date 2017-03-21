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11:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

5-летний мальчик ушел из детского сада и пропал в Новосибирске

Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками 5-летнего Никиты Степанова, который утром 21 марта ушел с территории детского сада № 430 по улице Учительская 22/2, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

5-летний мальчик ушел из детского сада и пропал в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками 5-летнего Никиты Степанова, который утром 21 марта ушел с территории детского сада № 430 по улице Учительская 22/2.

Приметы: рост 130 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза темные.

Был одет: черная шапка, темно-синяя куртка, штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки, красный шарф.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232−19−74, 232−20−02, 8−923−193−35−63.

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