5-летний мальчик ушел из детского сада и пропал в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками 5-летнего Никиты Степанова, который утром 21 марта ушел с территории детского сада № 430 по улице Учительская 22/2.

Приметы: рост 130 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза темные.

Был одет: черная шапка, темно-синяя куртка, штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки, красный шарф.