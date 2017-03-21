5-летний мальчик ушел из детского сада и пропал в Новосибирске
Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками 5-летнего Никиты Степанова, который утром 21 марта ушел с территории детского сада № 430 по улице Учительская 22/2, сообщает
Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками 5-летнего Никиты Степанова, который утром 21 марта ушел с территории детского сада № 430 по улице Учительская 22/2, сообщает
5-летний мальчик ушел из детского сада и пропал в Новосибирске, сообщает
Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками 5-летнего Никиты Степанова, который утром 21 марта ушел с территории детского сада № 430 по улице Учительская 22/2.
Приметы: рост 130 см, плотного телосложения, волосы
Был одет: черная шапка,
Всех, кому