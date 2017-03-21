В Перми спустя 14 лет поймали убийцу 40-летней женщины

Пермские полицейские спустя 14 лет раскрыли особо тяжкое преступление в отношение двух людей. В июне 2003 году в одной из квартир по улице Каховская был найден труп 40-летней женщины и покалеченный мужчина с травмой головы.

Стражи порядка выяснили личность подозреваемого, им оказался 28-летний мужчина. Долгие годы подозреваемый скрывался, он был объявлен в федеральный розыск.

Накануне правоохранители задержали мужчину. Он уже дал признательные показания.