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13:05 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом столкнулись «двенадцатая» и рейсовая маршрутка

Два человека пострадали в результате ДТП с участием рейсовой маршрутки Mercedes и «ВАЗ-2112» в Новоаннинском районе Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщают очевидцы, авария произошла минувшей ночью на трассе «Москва-Волгоград». По их словам, маршрутка с 18 пассажирами ехала из Урюпинска. На 719 километре «двенадцатая» вылетела на встречную полосу и врезалась в нее.

По предварительным данным, в результате ДТП в больницу были доставлены два человека, ехавшие в «двенадцатой». Причины аварии и точное количество пострадавших выясняются.

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