Под Волгоградом столкнулись «двенадцатая» и рейсовая маршрутка

Как сообщают очевидцы, авария произошла минувшей ночью на трассе «Москва-Волгоград». По их словам, маршрутка с 18 пассажирами ехала из Урюпинска. На 719 километре «двенадцатая» вылетела на встречную полосу и врезалась в нее.

По предварительным данным, в результате ДТП в больницу были доставлены два человека, ехавшие в «двенадцатой». Причины аварии и точное количество пострадавших выясняются.