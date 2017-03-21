Газоснабжение более 3,6 тысяч абонентов в Нижегородской области остановлено из-за срабатывания запорного клапана
Как сообщается в материалах сайта министерства энергетики России, 21 марта в 00:01 в Дзержинске
Как сообщается в материалах сайта министерства энергетики России, 21 марта в 00:01 в Дзержинске
Известно, что ГРП принадлежит АО «Газпромгазораспределение» (ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»).
По состоянию на 08:00
Ранее сообщалось, что более 340 жилых домов и 34 соцобъектов Саратова останутся без воды на сутки