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12:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Газоснабжение более 3,6 тысяч абонентов в Нижегородской области остановлено из-за срабатывания запорного клапана

Как сообщается в материалах сайта министерства энергетики России, 21 марта в 00:01 в Дзержинске из-за срабатывания предохранительного запорного клапана был остановлен ГРП № 35. В результате этого было прекращено газоснабжение 3,623 тыс. абонентов.

Известно, что ГРП принадлежит АО «Газпромгазораспределение» (ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»).

По состоянию на 08:00 аварийно-восстановительные работы на объекте еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что более 340 жилых домов и 34 соцобъектов Саратова останутся без воды на сутки из-за ремонта на коммуникациях.

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