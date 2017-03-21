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11:46 (мск), источник: Мослента

Прокурор попросил суд лишить прав Мару Багдасарян после обнаружения у нее эпилепсии

Соответствующее заявление гособвинитель сделал на судебном заседании 21 марта.

Источник: Агентство «Москва»

Столичная прокуратура попросила лишить стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав после того, как стало известно, что она страдает эпилепсией. Соответствующее заявление сделал гособвинитель на судебном заседании во вторник, 21 марта, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Прошу приобщить справку экспертной комиссии, согласно которой у Мары Багдасарян обнаружено заболевание эпилепсия», — сказал прокурор.

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По результатам проведенной проверки, столичная прокуратура обнаружила доказательства наличия у девушки медицинских противопоказаний для управления транспортом. После этого иск о лишении стритрейсерши водительских прав был направлен в суд.

В понедельник, 20 марта, адвокаты Мары Багдасарян подали жалобу приговор по делу о подделке больничного. 10 марта мировой суд района Аэропорт приговорил стритрейсершу к году исправительных работ с удержанием 15 процентов от дохода в пользу государства.

Поддельный документ девушка предоставила в январе, добиваясь отмены или замены назначенного судом наказания в виде обязательных работ дворником. В итоге ее посадили за бумажную работу в офисе ГБУ «Жилищник».

На обязательные работы суд ее отправил в декабре прошлого года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах.

Мара Багдасарян стала известна после инцидента с «гонками» на Mercedes-Benz Geländewagen, которую в мае 2016 года устроили по улицам Москвы представители «золотой молодежи».

Комментарии
1
pikalor
Назначить Мару в общественную палату. Или пусть идёт в депутаты!)
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Прокуратура просит лишить Багдасарян водительских прав из-за эпилепсии
11:42 (мск)© Ньюстюб
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