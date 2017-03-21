Прокурор попросил суд лишить прав Мару Багдасарян после обнаружения у нее эпилепсии

«Прошу приобщить справку экспертной комиссии, согласно которой у Мары Багдасарян обнаружено заболевание эпилепсия», — сказал прокурор.

Столичная прокуратура попросила лишить стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав после того, как стало известно, что она страдает эпилепсией. Соответствующее заявление сделал гособвинитель на судебном заседании во вторник, 21 марта, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По результатам проведенной проверки, столичная прокуратура обнаружила доказательства наличия у девушки медицинских противопоказаний для управления транспортом. После этого иск о лишении стритрейсерши водительских прав был направлен в суд.

В понедельник, 20 марта, адвокаты Мары Багдасарян подали жалобу приговор по делу о подделке больничного. 10 марта мировой суд района Аэропорт приговорил стритрейсершу к году исправительных работ с удержанием 15 процентов от дохода в пользу государства.

Поддельный документ девушка предоставила в январе, добиваясь отмены или замены назначенного судом наказания в виде обязательных работ дворником. В итоге ее посадили за бумажную работу в офисе ГБУ «Жилищник».

На обязательные работы суд ее отправил в декабре прошлого года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах.