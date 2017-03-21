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11:12 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Гродно зарезал своего гостя

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно в пьяной драке убил ножом своего гостя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Во время застолья в квартире 29-летний хозяин устроил скандал со своей супругой на почве ревности. Один из гостей решил вмешаться в конфликт. Между мужчинами началась ссора, во время которой хозяин схватился за нож и нанес удар 54-летнему оппоненту.

Свидетели конфликта вызвали скорую помощь, но мужчина умер до ее приезда.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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