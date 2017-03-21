Житель Гродно зарезал своего гостя

Во время застолья в квартире 29-летний хозяин устроил скандал со своей супругой на почве ревности. Один из гостей решил вмешаться в конфликт. Между мужчинами началась ссора, во время которой хозяин схватился за нож и нанес удар 54-летнему оппоненту.

Свидетели конфликта вызвали скорую помощь, но мужчина умер до ее приезда.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».