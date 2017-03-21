Суд приговорил фигуранта дела о теракте на Дубровке к 19 годам лишения свободы

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Московский окружной военный суд во вторник приговорил к 19 годам лишения свободы Хасана Закаева, признав его виновным в пособничестве террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Как передал корреспондент Интерфакса, это следует из резолютивной части приговора судебной коллегии. Судебная коллегия огласила пока только вводную и резолютивную часть приговора.

Суд во вторник признал виновным Хасана Закаева в пособничестве террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году

Ранее в ходе прений гособвинение просило признать Закаева виновным в покушении на подготовку теракта, покушении на убийство двух и более лиц, покушении на захват и удерживание заложников и приговорить к 23 годам лишения свободы, а также удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объёме. В свою очередь, адвокат Закаева Сулейман Ибрагимов просил оправдать своего клиента практически по всем пунктам обвинения. По мнению защитника, его клиент виновен только в приобретении и перевозке оружия. Комментарий следствия Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, комментируя приговор, сообщила «Интерфаксу», что в ходе расследования было допрошено более 100 свидетелей и потерпевших, проведено значительное количество необходимых комплексных экспертиз. «Несмотря на активное противодействие со стороны обвиняемого и его защиты, следствием была собрана достаточная доказательственная база, изобличающая Закаева в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — сказала Петренко.

В ходе процесса подсудимый признал свою вину по делу частично

Закаев заявил, что не был членом банды Шамиля Басаева, ничего не знал о готовящемся теракте и считал, что перевозит в Москву оружие и боеприпасы, а не взрывное устройство. Фигурант рассказал, что его попросили перевезти боеприпасы на автомобиле, потому что считали, что его не остановят на блокпостах, за что предложили $800. После того, как ему заплатили только половину суммы, он отказался от дальнейшей работы на преступников. По информации представителей потерпевших, их доверители заявили к Закаеву гражданские иски на общую сумму около 100 млн руб., которые просят суд взыскать с подсудимого в качестве возмещения вреда. Мнение защиты По словам адвоката Игоря Зубера, потерпевшая сторона не удовлетворена ни ходом судебного процесса, ни проведённым по делу расследованием.

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«Во время судебного процесса не были установлены обстоятельства гибели каждого из заложников, действительная причина их смерти. Кроме того, не установлено ни следствием, ни судом, кто руководил спасательной операцией, что за газ был применён, кто отдавал приказ его применить, каким образом оказывалась медицинская помощь пострадавшим», — сказал адвокат, отметив, что выжившие до сих пор страдают целым рядом заболеваний после воздействия неизвестного вещества. Адвокат констатировал, что «Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека (“Финогенов и др. против РФ”), несмотря на то, что дело находится на контроле в Комитете министров Совета Европы». Суть обвинения Закаев обвиняется в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, умышленном уничтожении чужого имущества (статьи 210, 30, 205, 33, 206, 105, 222, 105, 167 УК РФ). По версии следствия, Закаев входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. Так, в 2002 году он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые были использованы террористами. Ранее шестеро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в международном розыске находится один соучастник — Герихан Дудаев.

Источник: РИА "Новости"