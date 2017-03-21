Поножовщиной закончилась ссора соседок в Новосибирске
Ссора двух женщин переросла в поножовщину в Ленинском районе Новосибирска. В результате одну соседку доставили в больницу с
Ссора двух женщин переросла в поножовщину в Ленинском районе Новосибирска. В результате одну соседку доставили в больницу с
19 марта в 20.00 в Областную клиническую больницу бригадой скорой помощи доставили 28-летнюю женщину с
— Сотрудники полиции задержали 47-летнюю хозяйку квартиры, в которой было совершено преступление. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Следствие установило, что подозреваемая после совместного распития спиртных напитков и в результате возникшего конфликта нанесла пострадавшей удар ножом, — рассказали в
Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Бытовые конфликты такого рода — не редкость в Новосибирске. По меньшей мере, троих мужчин отправили в больницы накануне 23 февраля их вторые половинки, вооруженные ножами.