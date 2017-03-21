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11:36 (мск), источник: VN.ru

Поножовщиной закончилась ссора соседок в Новосибирске

Ссора двух женщин переросла в поножовщину в Ленинском районе Новосибирска. В результате одну соседку доставили в больницу с колото-резаной раной, а вторая попала под уголовное дело.

19 марта в 20.00 в Областную клиническую больницу бригадой скорой помощи доставили 28-летнюю женщину с колото-резаным ранением грудной клетки. Выяснилось, что пострадавшая распивала спиртное в гостях у соседки в многоквартирном доме по ул. Малыгина. Вспыхнувшая между ними ссора закончилась кровопролитием.

— Сотрудники полиции задержали 47-летнюю хозяйку квартиры, в которой было совершено преступление. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Следствие установило, что подозреваемая после совместного распития спиртных напитков и в результате возникшего конфликта нанесла пострадавшей удар ножом, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Бытовые конфликты такого рода — не редкость в Новосибирске. По меньшей мере, троих мужчин отправили в больницы накануне 23 февраля их вторые половинки, вооруженные ножами.

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