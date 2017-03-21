В Воронеже подросток «заминировал» свою школу

Диспетчеры службы в экстренном порядке передали информацию в полицию. Однако правоохранителям не пришлось искать в школе № 87 взрывоопасное устройство и проводить эвакуацию учеников и педагогов. Через пять минут подросток снова набрал номер «112» и сообщил, что он пошутил.
В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области рассказали, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма. Минимальное наказание по статье 207 УК РФ — до 200 тысяч рублей штрафа, максимальное — до 3 лет лишения свободы.
Отметим, что недавно за подобную шутку 13-летнего воронежского школьника пришлось отвечать его родителям. 5 ноября 2016 года он «заминировал» Сити-парк «Град», сорвав заключительный концерт фестиваля «Джазовая провинция». В результате его действий из торгового центра пришлось эвакуировать около 1000 человек. Полиция не стала возбуждать дело, так как подросток не достиг 14-летнего возраста. Однако родителям пришлось заплатить за выходку своего сына 22 тысячи рублей.