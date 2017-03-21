Теща зарубила издевавшегося над многодетной семьей зятя-деспота

В Красноярском крае мать убила топором избивавшего дочь сожителя, сообщили 21 марта в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Сегодня в полицию Дзержинского района поступило сообщение о том, что в деревне Петровка произошло убийство — топором был убит 39-летний местный житель. Как выяснили сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Абанский», в совершении преступления подозревается 54-летняя женщина — мать сожительницы убитого мужчины.

В пресс-службе пояснили, что поводом для преступления, скорее всего, стало регулярное издевательство мужчины над 29-летней сожительницей.

«Мужчина регулярно выпивал, неоднократно бил женщину и ее шестерых малолетних детей, запирал их в подвале дома», — пояснили в пресс-службе.

Женщины жаловались на него в правоохранительные органы, благодаря чему мужчина стоял на учете, привлекался к ответственности за побои и мелкое хулиганство, но продолжал издеваться над семьей.

Как уточнили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, накануне между сожителями произошел словесный конфликт, который закончился дракой, а затем мужчина посадил сожительницу в подполье на ночь в качестве наказания. После этого мать решилась положить конец издевательствам, продолжавшимся в течение 9 лет. «Женщина не выдержала, и пока он спал, убила его топором», — пояснили в пресс-службе полиции.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, вину она признает полностью.