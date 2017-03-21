На главу Зауральского завели дело о нарушениях при заказе фейерверков

В ходе проверки было установлено, что глава поселения в августе 2016 года заключил два договора на показ фейерверка с ООО «Фейерверк» на общую сумму 180 тыс. рублей. При этом не была должным образом соблюдена процедура размещения заказа, к тому же один из заказов был искусственно раздроблен.

Прокурор завел в отношении главы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика).

Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.