85 000 пачек контрабандных сигарет задержали таможенники в Балтийске

При проведении таможенного контроля с применением мобильного сканера был обнаружен тайник, в нем находилось 85000 пачек сигарет «Прима». В ходе проверки установлено, что стоимость данного товара составляет 3 340 500 рублей.

Товар изъят. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье контрабанда табачных изделий.