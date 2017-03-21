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17:01 (мск), источник: Вести - Калининград

85 000 пачек контрабандных сигарет задержали таможенники в Балтийске

На таможенный пост Балтийск прибыл паром с грузовым автомобилем, груженным ацетатным жгутом для производства сигаретных фильтров.

При проведении таможенного контроля с применением мобильного сканера был обнаружен тайник, в нем находилось 85000 пачек сигарет «Прима». В ходе проверки установлено, что стоимость данного товара составляет 3 340 500 рублей.

Товар изъят. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье контрабанда табачных изделий.

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