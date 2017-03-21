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11:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трамвай врезался в такси во Владивостоке

Участники отказались оформлять аварию с помощью сотрудников ГАИ.

Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.

Трамвай во Владивостоке не поделил рельсы с машиной такси, которая выехала ему на встречу. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе ГИБДД города, участники ДТП отказались от оформления аварии.

Авария произошла днем, 21 марта, в Первомайском районе по ул. Борисенко, 40. Трамвай врезался в машину такси «Восток», которая перегородила ему путь. Трамвайное движение довольно быстро было восстановлено.

— Звонок о ДТП поступил, но потом вызов сотрудников Госавтоинспекции был отменен. Участники аварии отказались от оформления, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД города.

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