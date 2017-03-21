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12:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области двоих мужчин подозревают в вымогательстве у предпринимателя 2 млн рублей

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Павла Бережного и Табриза Мурадова.

Их обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что обвиняемые угрожали директору ООО «Донэлектромонтаж» подкинуть наркотики, и потребовали у мужчины 2 млн руб. Позже потерпевший передал Бережному 450 тыс. руб., но обвиняемые требовали еще 1,55 млн руб. Тогда директор «Донэлектромонтаж» обратился в полицию, и обвиняемых задержали.

Сейчас уголовное дело направлено в Волгодонский районный суд, Мурадов находится под стражей, а Бережной под домашним арестом. Если обвиняемых признаю виновными, им грозит от семи до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

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