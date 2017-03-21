В Ростовской области двоих мужчин подозревают в вымогательстве у предпринимателя 2 млн рублей

Их обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что обвиняемые угрожали директору ООО «Донэлектромонтаж» подкинуть наркотики, и потребовали у мужчины 2 млн руб. Позже потерпевший передал Бережному 450 тыс. руб., но обвиняемые требовали еще 1,55 млн руб. Тогда директор «Донэлектромонтаж» обратился в полицию, и обвиняемых задержали.

Сейчас уголовное дело направлено в Волгодонский районный суд, Мурадов находится под стражей, а Бережной под домашним арестом. Если обвиняемых признаю виновными, им грозит от семи до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.