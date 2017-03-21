Крымчанина осудят за убийство, разбой, хранение взрывчатых веществ и еще ряд тяжких преступлений

По данным ведомства, мужчина был задержан в рамках расследования убийства, которое он совершил 29 мая 2016 года. Его жертвой стала жительница села Изюмовка Кировского района.

«Вечером 29 мая 2016 года обвиняемый подъехал к автобусной остановке, где предложил женщине за денежную плату довести на своем автомобиле до села Изюмовки Кировского района, где она проживала. После того, как потерпевшая села в его автомобиль, он изменил маршрут движения. Свернув с автодороги, выехал в безлюдное место на территорию кладбища города Старый Крым, где совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера и хищение ее золотых украшений на общую сумму более 90 тысяч рублей. С целью сокрытия преступления обвиняемый задушил потерпевшую резиновым шлангом, который находился в его автомобиле. Затем вывез тело в лесной массив, забросал травой и листвой и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В рамках расследования этого дела стало известно о причастности гражданина к еще одному преступлению против половой неприкосновенности 7 апреля 2016 года.

В рамках обыска у обвиняемого в домовладении было изъято взрывчатое вещество, которое он незаконного хранил с 2006 года.

Сейчас дело направлено в суд, обвиняемому грозит высшая мера наказания — пожизненное заключение.