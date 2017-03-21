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12:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пьяный водитель легковушки врезался в мопед и скрылся

На одной из улиц Лабинска вечером 20 марта произошло ДТП с участием мопеда.

Источник: ГТРК «Кубань»

По предварительным данным, 76-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2109» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в мопед Sabur. У водителя легковушки при этом уже закончился срок водительского удостоверения.

После столкновения водитель «Лады» скрылся с места происшествия, однако его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия 31-летний водитель мопеда был травмирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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