Директор южноуральского предприятия заплатит штраф за задержку зарплаты работникам

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе надзорного ведомства, по состоянию на конец января 2017 года ООО «ИнМа» имело задолженность по заработной плате перед 55 работниками за декабрь 2016 года в размере около 696 тысяч рублей. В результате принятых мер задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме, а директор оштрафован.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинскстате, по состоянию на первое марта 2017 года работодатели в Челябинской области не выплатили своевременно зарплату 212 работникам. Общая сумма долга составляет чуть более 12 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла в 1,5 раза, по сравнению с началом февраля сократилась на 35%. Долги отмечены на предприятиях строительства, в сфере образования и добычи полезных ископаемых.