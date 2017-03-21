Калининградка отдала мошенникам 50 тысяч рублей за покупку двух шуб

Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Объявление о продаже женщина увидела на одном из интернет-порталов.

«Женщина перевела продавцу указанную сумму, но товар в итоге так и не получила. Осознав, что её обманули, калининградка обратилась за помощью в полицию», — сообщили в УМВД.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».