Калининградка отдала мошенникам 50 тысяч рублей за покупку двух шуб
Калининградка лишилась 50 тысяч рублей, рассчитывая купить две норковые шубы. Однако товара покупательница так и не дождалась.
Калининградка лишилась 50 тысяч рублей, рассчитывая купить две норковые шубы. Однако товара покупательница так и не дождалась.
Полиция возбудила уголовное дело, сообщает
Объявление о продаже женщина увидела на одном из
«Женщина перевела продавцу указанную сумму, но товар в итоге так и не получила. Осознав, что её обманули, калининградка обратилась за помощью в полицию», — сообщили в УМВД.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полиция же просит калининградцев, совершая покупки в Интернете, пользоваться услугами только проверенных