Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
15:48 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградка отдала мошенникам 50 тысяч рублей за покупку двух шуб

Калининградка лишилась 50 тысяч рублей, рассчитывая купить две норковые шубы. Однако товара покупательница так и не дождалась.

Источник: Аргументы и факты

Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Объявление о продаже женщина увидела на одном из интернет-порталов.

«Женщина перевела продавцу указанную сумму, но товар в итоге так и не получила. Осознав, что её обманули, калининградка обратилась за помощью в полицию», — сообщили в УМВД.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция же просит калининградцев, совершая покупки в Интернете, пользоваться услугами только проверенных интернет-магазинов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
В Малайзии «Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь