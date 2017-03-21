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12:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Житель Аларского района во время пьяной ссоры зарезал отца

В Аларском районе мужчину осудили за убийство отца.

В Аларском районе мужчину осудили за убийство отца. Как 21 марта 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд выяснил, что 9 сентября 2016 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме своих родителей, где он поссорился с отцом, после чего нанес ему множественные удары ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Подсудимый в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал, но пояснил, что находился в состоянии аффекта, вызванном поведением своего отца.

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