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13:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Возвращался с дискотеки: в Екатеринбурге лихач восемь раз проехал на «красный», скрываясь от ГИБДД

В Екатеринбурге водитель, пытаясь уйти от преследования инспекторов ГИБДД, восемь раз проехал на красный свет. Выяснилось, что сидевший за рулем молодой человек возвращался с дискотеки и был пьян.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, инцидент произошел рано утром в минувшее воскресенье: на улице Розы Люксембург экипаж ДПС заметил автомобиль «Опель Астра», на стекла которого была нанесена пленка, ограничивающая обзор с места водителя. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и поехал дальше, тогда инспекторами ГИБДД было принято решение о преследовании авто.

«В ходе преследования водитель легковой иномарки двигался по улицам Екатеринбурга на большой скорости, при этом он восемь раз проехал через перекрестки на запрещающий сигнал светофора. Только благодаря тому, что воскресным утром на дорогах практически отсутствовали автомобили, удалось избежать каких-либо серьезных последствий», — рассказали в ГИБДД.

Машина была остановлена двумя экипажами ДПС на улице Шейнкмана. За рулем находился 23-летний молодой человек, рядом сидел 24-летний пассажир — оба наотрез отказались показать свои документы и выйти из машины. В ходе разбирательства у водителя были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования тот отказался.

Молодые люди пояснили, что они возвращались с дискотеки. В итоге на водителя было составлено 11 административных материалов, из которых восемь — за проезд на запрещающий сигнал светофора, один за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, один за нанесение тонировочной пленки, ограничивающей обзор с места водителя и еще один — за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На пассажира также был составлен материал за неповиновение стражам порядка.

Суд приговорил обоих к штрафу в размере 700 руб. Кроме этого, водитель должен будет оплатить штрафы за нарушения ПДД, которые он допустил, пока пытался скрыться от инспекторов. Также в суде будет рассмотрен административный материал на водителя за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит штраф в 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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