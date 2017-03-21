Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
12:27 (мск), источник: Новости Перми

Бывшего замминистра Садченко отправили под домашний арест

После почти семимесячного пребывания в СИЗО экс-замиститель министра спорта Пермского края Руслан Садченко, обвиняемый в мошенничестве при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, был помещен под домашний арест.

О том, что Руслан Садченко 13 марта был помещен под домашний арест до 20 мая Ленинским районным судом Перми, стало известно на заседании Пермского краевого суда 21 марта. Суд согласился с арестом имущества бывшего замминистра спорта. Росреестру и ГИБДД запрещено регистрировать любые сделки с его трехкомнатной квартирой в ЖК «Паруса над Камой», где Садченко и находится под арестом, и автомобилем Infiniti QX80.

ФСБ добилась наложения ареста на имущество в рамках начатого 20 июля 2016 года расследования. По версии силовиков, замминистра Садченко совместно с бизнесменами Дмитрием Перфильевым и Александром Тарховым путем обмана похитили 13,8 млн рублей при реконструкции в 2015 году пермского стадиона «Динамо». Для обеспечения гражданского иска Ленинский районный суд Перми 15 августа 2016 года разрешил арестовать квартиру площадью 102,9 кв. метра и престижную иномарку с двигателем в 405 л.с.

Выступая 21 марта 2017 года в апелляционной инстанции, адвокаты Марк Добрянский и Юрий Садовенко просили отменить это постановление и направить ходатайство ФСБ на новое рассмотрение. По словам защиты, автомобиль находится в залоге. На заседании было зачитано уведомление Самрского филиала ПАО КБ «Локо-Банк» о том, что долг ныне не работающего Садченко по взятому там кредиту превысил 3,01 млн рублей. По закону обращать взыскание на заложенное имущество нельзя. Касаясь 3-комнатной квартиры, адвокаты напомнили: это единственное жилье самого Садченко и двух его малолетних сыновей. По закону не допускается взыскание на помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания должника и членов семьи.

Прокурор Максим Денисов возразил: «Если наказание назначается в виде штрафа, то взыскание может касаться заложенного имущества. По квартире — речь сейчас идет только об ограничении распоряжаться этим имуществом». Судья Александр Богомягков поддержал прокурорские доводы.

Сам Садченко в заседании не участвовал. Защита сообщила суду, что на 21 марта в краевом управлении ФСБ назначено ознакомление обвиняемого с результатами прослушивания его телефонных переговоров с предполагаемыми соучастниками и другими лицами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В центре Перми автобус сбил пешехода
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи станет ведущей Каннского фестиваля
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь