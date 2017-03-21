Бывшего замминистра Садченко отправили под домашний арест

О том, что Руслан Садченко 13 марта был помещен под домашний арест до 20 мая Ленинским районным судом Перми, стало известно на заседании Пермского краевого суда 21 марта. Суд согласился с арестом имущества бывшего замминистра спорта. Росреестру и ГИБДД запрещено регистрировать любые сделки с его трехкомнатной квартирой в ЖК «Паруса над Камой», где Садченко и находится под арестом, и автомобилем Infiniti QX80.



ФСБ добилась наложения ареста на имущество в рамках начатого 20 июля 2016 года расследования. По версии силовиков, замминистра Садченко совместно с бизнесменами Дмитрием Перфильевым и Александром Тарховым путем обмана похитили 13,8 млн рублей при реконструкции в 2015 году пермского стадиона «Динамо». Для обеспечения гражданского иска Ленинский районный суд Перми 15 августа 2016 года разрешил арестовать квартиру площадью 102,9 кв. метра и престижную иномарку с двигателем в 405 л.с.



Выступая 21 марта 2017 года в апелляционной инстанции, адвокаты Марк Добрянский и Юрий Садовенко просили отменить это постановление и направить ходатайство ФСБ на новое рассмотрение. По словам защиты, автомобиль находится в залоге. На заседании было зачитано уведомление Самрского филиала ПАО КБ «Локо-Банк» о том, что долг ныне не работающего Садченко по взятому там кредиту превысил 3,01 млн рублей. По закону обращать взыскание на заложенное имущество нельзя. Касаясь 3-комнатной квартиры, адвокаты напомнили: это единственное жилье самого Садченко и двух его малолетних сыновей. По закону не допускается взыскание на помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания должника и членов семьи.



Прокурор Максим Денисов возразил: «Если наказание назначается в виде штрафа, то взыскание может касаться заложенного имущества. По квартире — речь сейчас идет только об ограничении распоряжаться этим имуществом». Судья Александр Богомягков поддержал прокурорские доводы.



Сам Садченко в заседании не участвовал. Защита сообщила суду, что на 21 марта в краевом управлении ФСБ назначено ознакомление обвиняемого с результатами прослушивания его телефонных переговоров с предполагаемыми соучастниками и другими лицами.