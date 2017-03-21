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17:29 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области за хищение топлива в крупном размере осудили капитана танкера

В Азове осудили капитана нефтеналивного танкера за растрату чужого имущества с использованием служебного положения и незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через границу, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Согласно приговору, капитан нефтеналивного танкера химовоза «Санар-4» Сергей Медов вместе со старшим механиком теплохода «ОС-257» Андреем Бережным договорились экономить топливо, а затем продавать его, распределяя между собой вырученные деньги.

В конце 2015 года Медов с Бережным откачали и продали в общей сложности почти 60 тонн дизельного топлива на сумму более миллиона рублей. Кроме того, при пересечении границы они скрыли наличие 41 тонны горючего, чтобы избежать таможенных платежей. В ходе предварительного расследования Медов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и взял на себя обязательства, способствующие раскрытию преступлений других лиц. Все условия он выполнил в полном объеме.

С учетом смягчающих вину обстоятельств суд приговорил капитана танкера к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

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