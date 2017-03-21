Около 400 детей пропало в Нижегородской области в 2016 году, сообщил на пресс-конференции в «АиФ-НН» начальник 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Савинов.

По его словам, 90% всех разыскиваемых удается найти в течение 10−15 дней с момента исчезновения. 70% из всех беглецов уходили из дома неоднократно.

«В прошлом году воспитанника детского дома в Пильнинском районе семь раз возвращали домой. Еще одна девочка 1999 года рождения за последние три года 11 раз находилась в розыске», — отметил Павел Савинов.

Между тем, 45% объявляемых в розыск детей являются домашними. Их находят на чердаках, в подвалах и у друзей. Некоторые отправляются бродяжничать и даже уезжают в другие города. Некоторых беглецов находят в Москве, Казани и даже Краснодарском крае. Самыми опасными периодами для побега подростков специалисты называют осень и весну. Некоторые бегут из-за неразделенной любви, другие — из-за проблем в семье, третьи просто хотят путешествовать.