В Славянске в результате ДТП с участием маршрутки пострадали 9 человек

В Славянске сегодня утром произошла авария с участием легкового авто и маршрутного такси. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области. Инцидент случился около 07.45 часов на перекрестке улиц Центральной и Васильевской.

Поскольку водитель автомобиля «Ланос» не предоставил преимущество в движении маршрутному такси «Газель», произошло столкновение. В результате маршрутка врезалась в дерево. Девять человек, один из которых — несовершеннолетний, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В настоящее время правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.