В Харькове в аптеку бросили гранату
В ночь на вторник в Московский отдел полиции Харьков поступило сообщение о том, что в один из аптечных пунктов в городе бросили гранату. Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ночь на вторник в Московский отдел полиции Харьков поступило сообщение о том, что в один из аптечных пунктов в городе бросили гранату. Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный бросил гранату в аптечный пункт в Харькове, сообщила во вторник
«В Харькове разыскивают неизвестного, бросившего в аптеку гранату», — говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии поступило в Московский отдел полиции Харькова в ночь на вторник в 02.30. Выехавшая на вызов
Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке.