В Кишиневе подросток угнал автобус, чтобы «покататься»
В Кишиневе, 17-летний подросток был задержан полицией по подозрению в угоне микроавтобуса Mercedes, сообщает Actualitati.md.
В Кишиневе, 17-летний подросток был задержан полицией по подозрению в угоне микроавтобуса Mercedes, сообщает Actualitati.md.
Через несколько часов, автомобиль был найден на территории частного предприятия.
Сразу после допроса, подросток признал свою вину и рассказал следователям, что он просто хотел покататься.
Actualitati.md отмечает, что в случае, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до 3 лет тюрьмы.