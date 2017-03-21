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12:59 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе подросток угнал автобус, чтобы «покататься»

В Кишиневе, 17-летний подросток был задержан полицией по подозрению в угоне микроавтобуса Mercedes, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Через несколько часов, автомобиль был найден на территории частного предприятия.

Сразу после допроса, подросток признал свою вину и рассказал следователям, что он просто хотел покататься.

Actualitati.md отмечает, что в случае, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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