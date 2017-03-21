В Амурской области нашли мёртвым солдата-контрактника из Омска

Солдата-контрактника из Омска нашли мёртвым в Амурской области. Об этом сообщает портал amur28.info.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл 19 марта. Молодой человек, который служил по контракту, отдыхал со своими товарищами в кафе. Между ними возник конфликт, и мужчины подрались. Известно, что на следующий день омич скончался. Тело находилось в съёмной квартире.

По данному факту ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины смерти контрактника.