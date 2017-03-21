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13:13 (мск), источник: АиФ Омск

В Амурской области нашли мёртвым солдата-контрактника из Омска

Молодому человеку было 22 года.

Солдата-контрактника из Омска нашли мёртвым в Амурской области. Об этом сообщает портал amur28.info.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл 19 марта. Молодой человек, который служил по контракту, отдыхал со своими товарищами в кафе. Между ними возник конфликт, и мужчины подрались. Известно, что на следующий день омич скончался. Тело находилось в съёмной квартире.

По данному факту ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины смерти контрактника.

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