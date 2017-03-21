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13:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Грабитель разбил стекло в детском магазине в Усть-Илимске

Злоумышленника задержали по горячим следам.

36-летний житель Усть-Илимска разбил стекло в детский магазине «Малышок» и проник в помещение. Подозреваемый похитил денежные средства и скрылся, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны по «горячим» следам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

В дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Усть-Илимский» сегодня, 21 марта, поступило телефонное сообщение о том, что неизвестный, проник в магазин «Малышок», а затем скрылся в направлении проспекта Дружбы Народов.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место в течение считанных минут. Со слов очевидца, выяснилось, что предполагаемый нарушитель проник в помещение путем разбития стекла. Сотрудники Управления Росгвардии по Иркутской области составили подробную ориентировку злоумышленника и приступили к отработке близлежащей территории.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников ОВО: сержанта полиции Никиты Кирилова и старшего сержанта Ивана Швалова по подозрению в совершении кражи был задержан 36-летний местный житель. У мужчины были множественные порезы от стекла», — сообщили в пресс-службе.

Предполагаемого преступника доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он рассказал, что проник в магазин с целью хищения денежных средств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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