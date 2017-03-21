Доцент Сибирского университета путей сообщения оштрафована за взятки
В центре коррупционного скандала СГУПС оказался в конце прошлого года.
В центре коррупционного скандала СГУПС оказался в конце прошлого года.
Бывший преподаватель Сибирского университета путей сообщения оштрафована за взятки и служебный подлог. Об этом ИА REGNUM сообщили в
Всего доказаны 315 фактов получения взяток и служебного подлога. Заельцовский районный суд Новосибирска назначил осужденной штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на два года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что преподаватель СГУПСа подозревается в получении взяток и служебном подлоге следователи сообщили еще в ноябре 2016 года. Было установлено, что доцент кафедры «Высшая математика» СГУПСа в течение 2015−2016 годов систематически получала от студентов заочного факультета взятки в размере от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей за допуски к экзаменам без выполнения контрольных работ, а также за проставление положительных оценок без сдачи экзаменов. Общая сумма полученных осужденной взяток составила более 260 тысяч рублей.
В декабре 2016 года в СГУПСе прошли обыски. В