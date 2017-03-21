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13:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Доцент Сибирского университета путей сообщения оштрафована за взятки

В центре коррупционного скандала СГУПС оказался в конце прошлого года.

Бывший преподаватель Сибирского университета путей сообщения оштрафована за взятки и служебный подлог. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Всего доказаны 315 фактов получения взяток и служебного подлога. Заельцовский районный суд Новосибирска назначил осужденной штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что преподаватель СГУПСа подозревается в получении взяток и служебном подлоге следователи сообщили еще в ноябре 2016 года. Было установлено, что доцент кафедры «Высшая математика» СГУПСа в течение 2015−2016 годов систематически получала от студентов заочного факультета взятки в размере от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей за допуски к экзаменам без выполнения контрольных работ, а также за проставление положительных оценок без сдачи экзаменов. Общая сумма полученных осужденной взяток составила более 260 тысяч рублей.

В декабре 2016 года в СГУПСе прошли обыски. В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России на тот момент отмечали, что «активные следственные действия» проходят в рамках нового уголовного дела по фактам получения взяток сотрудниками СГУПСа. В интересах следствия более конкретная информация не разглашалась. А региональные СМИ подчеркивали, что «по разным данным — под подозрением правоохранителей от трёх до 14 человек. В самом университете говорили, что новые обыски — это продолжение следствия по делу, «которое было раньше, по поводу преподавателя».

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